Катерина Шпица показала первое фото из родильной палаты: "Чувства такие интимные, но так хочется делиться!"

6 мая известная актриса Катерина Шпица и ее супруг Руслан Панов стали родителями. Ребенок появился на свет в одном из московских роддомов.

Актриса не стала интриговать и сразу объявила, что у нее родился мальчик. А теперь она показала первые фото из родильной палаты.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" счастливая Катерина поделилась впечатлениями. "Наши роды – счастливый финал большого пути и начало новой истории вместе с новой жизнью. Ведь человека мало родить – его надо вырастить добрым и счастливым. Сейчас чувство счастья заполнило собой всё и в нас, и вокруг, и мыслей много, но превращать их в изреченные так трудно… Сегодня, на третьи сутки, пришло молоко. Сына не оторвать от груди, а нам не оторвать от него взгляда, пост пишется в несколько заходов. Чувства такие интимные, но так хочется делиться!" - призналась Шпица.

Она рассказала, что малыш родился весом 3940 г и ростом 55 см. Мальчика назвали Богданом. Кроме того, актриса выложила фото, на котором запечатлен новорожденный и его родители. Очевидно, отец присутствовал на родах.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Дни появления детей на свет — это дни совершенно неповторимого, уникального, несравненного счастья, и для каждого родителя оно, конечно, особенное в переживании. В нашем счастье есть переполняющее душу чувство благодарности Богу, судьбе, друг другу и всем тем людям, которые были с нами на этом пути, где мы до самого заветного дня, когда смогли взять на руки этот бесценный дар и плод нашей любви, познали и то, что значит – терять ребенка, горевать, обрушиваться на самое дно страха и возрождаться в надежде", - заключила Катерина.

Напомним, что у Катерины уже есть сын Герман. Мальчику 14 лет. Его Шпица родила от актера и каскадера Константина Адаева.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>