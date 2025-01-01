У побережья Греции обнаружен военный безэкипажный катер (БЭК), идентифицированный как украинский Magura V5. Эту информацию подтверждает греческое Министерство обороны.

Как пишет Kathimerini, опасную находку сделали 7 мая местные рыбаки в районе мыса Дукато — катер дрейфовал с включенным двигателем.

Компетентные органы начали расследование. По сообщениям СМИ, выдвигается несколько версий появления морского беспилотника, включая его использование контрабандистами для транспортировки наркотиков.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил в беседе с aif.ru, что Греция не станет делать демарш Украине из-за этого происшествия, поскольку "все там на ситуацию с беспилотниками смотрят сквозь пальцы". Специалист напомнил про лицемерие прибалтийских политиков, которые после падений украинских дронов на своей территории сваливали вину на Россию.

О том, что официальные Афины вряд ли предъявят претензии Киеву из-за инцидента с беспилотным катером, свидетельствуют и переговоры стран о программе совместного производства морских беспилотников. Украина и Греция принципиально согласовали этот проект осенью 2025 года, но возникли проблемы: Киев требует безоговорочное вето по вопросам использования таких дронов греческой армией, а Греция хочет самостоятельно распоряжаться беспилотниками.