Иностранные лидеры съезжаются в Москву: приглашения никому специально не отправляли

Владимир Путин направил поздравительные послания зарубежным лидерам с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Их получили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.

Владимир Путин отметил: День Победы — это особая возможность отдать дань благодарности нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались, приближая Победу. Отдельное послание президент России направил в адрес народов Молдавии и Грузии, с призывом сохранить и передать последующим поколениям традиции дружбы и взаимопомощи, которые связывают народы наших стран.

Тем временем в Москву продолжают прибывать лидеры государств для празднования дня Победы. Уже прилетел в столицу президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Москве также находятся король Малайзии султан Ибрагим и президент Абхазии Бадра Гунба. В праздничных мероприятиях примут участие главы Южной Осетии, Лаоса, премьер Словакии Роберт Фицо (он тоже уже прибыл в Москву), первые лица Республики Сербской.

Также в Москву прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Сегодня вечером они присоединятся ко встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко.