Пентагон обнародовал обещанное досье об НЛО: невнятные точки, обычный чугун и всеобщий скепсис

Министерство войны США приступило к обнародованию досье и архивных материалов, посвященных неопознанным летающим объектам (НЛО). Первую порцию публикаций представили в пятницу, 8 мая.

Как уточнили в Пентагоне, представленные материалы "представляют собой нерешенные случаи, что означает, что правительство не в состоянии вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений".

Однако пока ничего сенсационного публике не предъявили. На обнародованных кадрах видны объекты, похожие на небольшие точки и, на вид, не представляющие из себя ничего экстраординарного.

Наряду с этим рассекречены материалы Федерального бюро расследований (ФБР) относительно фрагментов, найденных в Нью-Гэмпшире летом 1947 года на фоне сообщений о "летающих дисках". Как сообщает РИА Новости, спектрографическое исследование частиц металла показало: это обычный литой чугун, подвергшийся очень высокой степени нагрева. Эксперты в заключении поставили под сомнение то, что объект из этого материала мог упасть с большой высоты.

Пентагон тем временем обещает публиковать новые материалы каждые несколько недель.

В феврале президент США Дональд Трамп велел шефу Пентагона и другим ответственным структурам "начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами". Политик объяснил свое решение тем, что тема НЛО пользуется огромным интересом, что неудивительно — это "серьезнейшая проблема, крайне важная для всех".

Вскоре после этого Белый дом зарегистрировал специальный интернет-домен под названием "Пришельцы". Это подогрело разговоры о засекреченной американской базе "Зона 51" под Лас-Вегасом, где, по мнению уфологов и сторонников теорий заговора, тайно изучают инопланетян.