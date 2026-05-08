Будина поддержала женившегося на молоденькой балерине Бероева: "Он эту свою новую ипостась выстрадал"

На днях Егор Бероев представил свой первый фильм "Кукла". Интересно, что главную женскую роль в ленте сыграла его новая супруга, молодая балерина Анна Панкратова.

Поддержать новое детище артиста пришла известная актриса, звезда фильма "Граница: таежный роман" Ольга Будина. Актриса с удовольствием высказалась о Егора Бероеве, назвав его своим коллегой и другом.

"Егор талантливый человек, и нужно всегда поддерживать человека, который делает шаг на новую ступень. Это его новое качестве, и я абсолютно убеждена, что он эту свою новую ипостась выстрадал. Он знает, почему меняет сейчас свою жизнь", - заявила Ольга Будина "МК".

Артистка философски отметила, что сейчас мы живем в "сложное время смены эпох". "Когда человеку есть, что сказать — это уже очень здорово. Потому что сегодня большинству людей сказать нечего: кто-то боится, а кто-то ожидает, что за него кто-то другой должен сказать. Но когда актер накопил в себе и готов не просто выполнять требования режиссера, продюсера, он показывает зрителю, что ему есть, чем поделиться", - заключила актриса.

Напомним, после развода с актрисой Ксенией Алферовой Егор Бероев женился снова. В феврале он связал себя узами брака с 21-летней танцовщицей Анной Панкратовой. Она на 27 лет моложе актера.

Когда стало известно об разводе Бероева и Алферовой и появлении новой возлюбленной, пошли слухи, что молодая красавица и стала причиной расставания артистов. Однако Егор пресек эти разговоры, заявив, что ушел от жены раньше, чем встретил Анну.

