МИД оценил отказ Израиля принять российское зерно: "Поставили себя под угрозу"

В Москве с сожалением восприняли отказ израильского импортера российскому сухогрузу Panormitis в разгрузке зерна. Такое заявление сделала в пятницу, 8 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как уточняется на официальном сайте внешнеполитического ведомства, компания Tzentziper приняла такое решение в свете неких неназванных обстоятельств, отказалась принять зерно и предложила поставщику самостоятельно найти другого покупателя. Сухогруз покинул территориальные воды Израиля.

Захарова подчеркнула, что это идет вразрез с декларируемой Израилем приверженностью поддержанию экономического взаимодействия с Россией, причем ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о недовольстве Украины готовностью израильских компаний закупать российское зерно, предложил им решить свои проблемы самостоятельно: "Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль — с киевским режимом".

На этом фоне украинские власти потребовали от Тель-Авива арестовать российский сухогруз с зерном, провести обыски и изъять документацию, взять образцы зерна и допросить экипаж. Причина претензий состоит в том, что это зерно было якобы получено на "украинской территории", как киевский режим называет новые российские регионы Донбасса и Новороссии.