Россияне отмечают День Победы

Россия отмечает свой главный праздник - День Победы. По всей стране проходят парады и памятные мероприятия. В каждом городе, в каждом доме звучит эхо далёкого мая 1945 года. Война коснулась почти каждой семьи. Жертвами фашисткой агрессии стали около 27 миллионов - это мирные жители и бойцы Красной Армии.

Первыми встретили праздник на Дальнем Востоке. Расчёты моряков, пограничников, курсантов и участников СВО прошли торжественным маршем в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Чите.

На центральную площадь Владивостока вносят флаг России и Знамя Победы, а с трибун смотрят те, кто знает какой ценой далась Победа. И этот парад в первую очередь для них - для ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Парад принимает командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. В парадном строю - более тысячи человек – моряки-тихоокеанцы, подводники, лётчики и участники спецоперации. Многие ещё несколько месяцев назад были на фронте, как когда-то их деды и прадеды. Впервые в параде принял участие экипаж атомного подводного крейсера "Александр Невский".

Парадные расчёты сменили колонны "Бессмертного полка". Портреты тех, кто ковал победу, словно рекой льются по центральной улице города. За каждой фотографией - личная история, история целых семей. Изображения на некоторых фото уже почти стёрлись от времени.

Мероприятия в честь Дня Победы во Владивостоке продлятся в течение всего дня. Вечером город украсит праздничный салют.