Космонавты обратились к россиянам с борта МКС

С борта МКС россиян поздравили космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Они отдали дань мужеству, стойкости и героизму тех, кто в годы Великой Отечественной приближал победу на фронте и в тылу. Благодаря им сегодня можно мечтать, исследовать космос и строить будущее. Именно 9 мая наш экипаж развернул на станции Знамя Победы.

Сергей Кудь-Сверчков, Герой России, космонавт Роскосмоса: "81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица Земли целые народы. Именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм".

Сергей Микаев, космонавт Роскосмоса: "Победа в Великой Отечественной войне - это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее".

Андрей Федяев, Герой России, космонавт Роскосмоса: "Сегодня мы склоняем головы перед подвигом тех, кто остановил врага и принёс Великую Победу. Отдаём дань уважения людям, ковавшим оружие в тылу, несмотря на голод, бомбёжки и разруху".

Сегодня Россия отмечает свой главный праздник – День Победы. Парады и шествия "Бессмертного полка" уже прошли в восточных регионах страны. В Москву съехались лидеры иностранных государств, они будут присутствовать на главном военном параде на Красной площади.