10-11 мая в небе над Россией сбили 85 беспилотников

Силами ПВО России за минувшие сутки сбиты 85 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве напомнили, что авиация и ракетные войска не наносили удары по объектам противника в связи с продолжающимся перемирием по случаю Дня Победы.

Ранее Россия объявила о приостановке боевых действий 8 и 9 мая по случаю Дня Победы. 8 мая при посредничестве президента США Дональда Трампа Москва и Киев объявили о трёхдневном перемирии, которое должно завершиться 11 мая. В эти дни должен состояться обмен пленными по формуле "1000 на 1000".