Война не закончилась: Трамп отверг предложения Ирана

Дональд Трамп назвал новые условия Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке совершенно неприемлемыми. Накануне Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону список требований. Среди них - отмена американских санкций на иранскую нефть, безопасный проход судов через Ормузский пролив и немедленное прекращение операции Израиля против Ливана.

В ЦАХАЛ утверждают, что продолжают наносить воздушные удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. Также публикуют кадры удачных атак. В результате ударов израильской авиации оказался разрушен один из центров помощи населению на юге Ливана. Погиб один сотрудник гуманитарной миссии.

Между Ираном и США сохраняется хрупкое перемирие, которое обе стороны используют для наращивания военного потенциала. Военно-морские силы КСИР пригрозили массовой атакой по американским базам и кораблям в случае новых ударов по иранским нефтяным танкерам или торговым судам. Согласно спутниковым снимкам, у побережья Ирана, в районе порта города Джаск горят четыре судна.

При этом информационные агентства сообщают, что между противоборствующими сторонами, хоть и медленно, но идёт диалог о прекращении войны. Президент Ирана заявил, что переговоры - это не означает отступление или капитуляцию. Главная цель - защита национальных интересов.