"Бессмертный полк" шагает по планете в память о тех, кто освобождал мир от нацизма. В России патриотическая акция проходит в разных форматах - онлайн и очно. Тысячи людей вышли на улицы городов с портретами своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. К памятным мероприятиям присоединились и десятки зарубежных стран.

Они такие разные.. Мальчики, погибшие, только окончив школу, ради тех, кто будет жить после. Прошедшие всю войну фронтовики, увешанные орденами... Победа - в лицах, история - в судьбах. Свои герои - в каждой семье, и пока мы помним "Бессмертный полк" жив. Миллионы фотографий. за каждой - своя история, из которых и складывается история Победы.

Шествие – не только онлайн. В детских садах и школах дети несут портреты прадедов. "Стены памяти" с тысячами фотографий по всей стране: в учебных заведениях, театрах и на заводах, в окнах домов и автомобилей.

"Бессмертный полк" - не только на земле, но и в воздухе, и на воде. В Санкт-Петербурге подняли в небо портреты героев-лётчиков. Теплоход с героями на борту - их фото рафии в руках у каждого пассажира - отправился из Перми по Каме. В годы войны по реке эвакуировались тысячи людей.

"Бессмертный полк" шагает не только по российским городам и сёлам. Шествия прошли в самых разных уголках планеты: на Кубе и в Тунисе, в США и Ливане, в Японии и во Франции. На Кипре участники пронесли огромное Знамя Победы и 24-метровую Георгиевскую ленту. В Таиланде в шествии приняли участие более пятисот человек.

Их подвиг впечатан в сердца. Они сделали всё, чтобы победить, и чтобы жили мы. "Бессмертный полк" - это ответ тем, кто переписывает историю.