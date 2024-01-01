Евросоюз может ужесточить режим выдачи виз гражданам третьих стран, в том числе России. С таким заявлением выступил в пятницу, 8 мая, официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Как отметил чиновник, Брюссель изучает возможность введения целенаправленных ограничений по согласованию с членами ЕС, чтобы "устранять риски для безопасности, проистекающие из враждебных действий третьих государств".

Ламмерт хвалебно отозвался о визовой политике Еврокомиссии, которая якобы принесла "ясные результаты". По его словам, решение сделать так, "чтобы визы для россиян больше не были приоритетом и чтобы внимание было сосредоточено прежде всего на контроле безопасности на границах", возымело надлежащий результат, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что власти государств Европейского союза в 2025 году выдали более 620 тысяч виз гражданам Российской Федерации. Это рекордный уровень за все время проведения Россией специальной военной операции. Показатель вырос на 10,2% в сравнении с 2024 годом.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы Евросоюза закрыть въезд в Шенгенскую зону участникам СВО предупредил, что российские военные "могут въехать без виз, если захотят", как это уже бывало в 1812 или 1945 годах.