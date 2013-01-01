Счастливая Анна Нетребко обтянула округлившийся живот

У Анны Нетребко есть ребенок. Певица родила сына Тьяго от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Артисты были помолвлены, но свадьба так и не состоялась. В 2013 году они расстались. Оперная дива оказалась одна с ребенком на руках.

Через два года Нетребко вышла замуж за певца Юсифа Эйвазова. Они вместе воспитывали мальчика, у которого выявили особенности развития.

Но и эти отношения оперной дивы рухнули. 26 июня 2024 года пара объявила о разводе. Экс-супруги выпустили официальное обращение, в котором рассказали, что это было трудное для них решение. По словам артистов, они сохранили хорошие отношения и вместе продолжают заботиться о Тьяго.

С тех пор в Сети с завидной регулярностью появляются слухи об интересном положении Нетребко. Стоит ей слегка поправиться, как артистку начинают поздравлять с беременностью.

Так вышло и на сей раз, когда оперная дива на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала фотографию, на которой запечатлена в длинном розовом платье, обтянувшем ее фигуру. При этом Анна радостно улыбается.

"Большая честь выступать на Родине великого Верди - театр на 300 человек пропитан атмосферой и любовью к его музыке", - сообщила Нетребко, давая понять, что именно это, а не интересное положение стало поводом для радости.

Пока одни комментаторы поздравляли Анну, другие рассыпались в комплиментах. По их мнению, после развода Нетребко буквально преобразилась.

