Фицо раскрыл тайну послания Путину: "Конец конфликта на Украине близок"

Мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта. Такое заявление сделал в пятницу, 8 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо по прибытии в Россию.

Источники утверждали, что Фицо во время поездки в Москву для участия в праздновании Дня Победы передаст российскому лидеру Владимиру Путину некое важное послание касательно урегулирования украинского конфликта.

Как отметил Фицо, "основное послание, которое я хочу передать президенту Путину, основное слово — диалог". Словацкий политик призвал стороны конфликта и все заинтересованные в его прекращении лица "встречаться и говорить вместе".

Премьер Словакии назвал себя абсолютным сторонником "любого вида перемирия", выразив убежденность в том, что "в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры" (цитаты по РИА Новости).

Тем временем глава Госдепартамента Марко Рубио высказался более пессимистично. Говоря о дальнейшем участии в попытках мирного урегулирования конфликта на Украине, глава американской дипломатии заявил, что Соединенные Штаты не желают тратить время и силы на процесс, который не продвигается вперед.

До того российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что тема возобновления переговоров по Украине не является приоритетом номер один — Москва никому переговоры не навязывает, хотя и не возражает против продолжения диалога.