Захарова объяснила, почему список гостей Парада Победы держали в секрете

Информация об участниках и гостях Парада Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая, подается в очень взвешенном и ответственном ключе. Это подтвердила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, "мы с удовольствием обо всем расскажем, вы все увидите сами, но давайте дождемся, дабы не давать повод тем, кто нам угрожает и замышляет что-то злонамеренное".

Кремль будет своевременно предоставлять всю нужную информацию "в том числе с учетом всего того комплекса угроз, которые мы сейчас слышали, и не только слышали, но и видим исполнение этих террористических актов".

При этом, отметила Захарова, гостей из-за рубежа в День Победы в Москве будет "большое количество". Это "все, кто проявлял желание, все, кто высказывал искреннюю заинтересованность, будь то главы государств, будь то общественные деятели, будь то представители средств массовой информации, получают такую возможность" (цитаты по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки помешать приезду иностранных гостей на Парад Победы в Москве — это "такое ребячество со знаком минус" и "дурость", тем более что всегда есть альтернативные маршруты, если кому-то "не дают пролет".

Говоря об обеспечении безопасности президента России Владимира Путина, Песков отметил, что надлежащие и необходимые меры предпринимаются, как происходит во всем мире в отношении любого главы государства. Относительно каких-то дополнительных шагов в этой области с учетом торжественных мероприятий представитель Кремля высказался лаконично.