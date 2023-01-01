Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике перед расставанием: вместе в последний раз?

Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на второй садовой вечеринке Букингемского дворца. По слухам, это последний совместный выход пары перед расставанием.

В Букингемском дворце на Garden Party вышли на публику, кроме Уэльских, Эдинбургские и Зара, дочь принцессы Анны. Однако все внимание прессы было приковано, конечно, к будущей королеве.

Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала белый наряд: пиджак и удлиненную юбку в мелкий черный горошек. Образ завершали черно-белая шляпка и лодочки телесного цвета.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах принцессе Кэтрин. Некоторые фанаты даже сравнили ее образ с легендарным нарядом героини Одри Хепберн из фильма "Моя прекрасная леди".

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям расстанутся в ближайшие дни. Об этом официально объявил Кенсингтонский дворец. Дело в том, что на следующей неделе Кэтрин отправится в Италию — это станет ее первым зарубежным визитом с 2023 года, а также первой поездкой за границу после того, как у принцессы выявили рак.

Кэтрин посетит город Реджо-Эмилия на севере Италии 13 и 14 мая вместе с Центром раннего детства Королевского фонда. Визит станет частью "исследовательской миссии по изучению всемирно признанного подхода Реджо-Эмилия".

