Предводитель киевского режима Владимир Зеленский в ответ на введенное Россией двухдневное перемирие в честь Дня Победы попытался выставить Россию агрессором.

После длительного молчания вместо конкретного ответа на вопрос, намерена ли Украина соблюдать перемирие, утративший легитимность глава государства заявил, что украинские националисты будут "действовать абсолютно зеркально".

Что касается непосредственно Дня Победы, как выразился Зеленский, "завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" (цитаты по РБК).

Тем временем зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк, комментируя нарушение перемирия со стороны киевского режима, заявил, что мало кто реально ожидал от противника соблюдения перемирия. Сенатор подчеркнул, что "ни договороспособности, ни чести, ни ответственности за свои слова у Зеленского нет", сообщает ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал нарушение украинскими боевиками перемирия ко Дню Победы предательством памяти борцов против фашизма. Как напомнил парламентарий, всего лишь за день ВСУ теряют от 600 до 1,5 тысячи человек: "День тишины — на столько могил меньше. Но на их жизни, судя по всему, Банковой наплевать".