Захарова призвала потерпеть проблемы со связью ради безопасности детей

Ограничения связи и интернета, вводимые в ряде российских регионов, вызывают неудобства, однако это "та необходимость, которая связана с безопасностью". Такое заявление сделала в пятницу, 8 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница критически высказалась в адрес недовольных такими ограничениями: "Ну так неужели это нужно объяснять? Неужели это и так непонятно, когда наша страна подвергается не просто теоретической опасности, а когда практически наносятся удары по инфраструктурным объектам, которые и обеспечивают и связь, и логистику, и безопасность, и медицину".

Захарова напомнила, что жертвами атак украинских националистов становятся мирные жители, включая детей: "Слово "пострадали" вообще не переносит, не транслирует, не передает того ужаса, что с детьми происходит. Оторванные руки и ноги, слепота, глухота. Про психологические травмы, я, наверно, даже говорить не должна".

Резюмируя, представитель МИД риторически поинтересовалась: "Неужели между личным комфортом и безопасностью детей я выберу собственный комфорт? Никогда, нет" (цитаты по ТАСС).

Ранее глава государства Владимир Путин призвал правоохранительные органы и спецслужбы взаимодействовать с гражданскими органами власти, чтобы "находить оптимальные решения" в вопросах ограничения связи и мобильного интернета. При этом он подчеркнул, что ограничение доступа в интернет в связи с оперативной работой по предотвращению террористических актов неизбежно, поскольку "всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей".

При этом зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял, что в таких ограничениях есть и позитив: "Люди как раз отдохнут от бесконечного просмотра ненужных роликов. А если кого-то надо поздравить — зайдите в гости, позвоните в дверь и поздравьте".