Путин назвал День Победы главным праздником для народов России и Беларуси

Владимир Путин в Кремле этим вечером встретился с президентом Беларуси. Александр Лукашенко прилетел в Москву и завтра вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть в преддверии нашего общего, самого главного, праздника для наших народов: Дня Победы в Великой Отечественной войне. Беларусь — одна из наиболее пострадавших во время войны республик бывшего Советского союза", - напомнил Владимир Путин.

Он добавил, что президентам двух стран всегда есть о чём поговорить, в том числе по текущим вопросам, связанным с экономикой, с вопросами социального характера.

"Владимир Владимирович, спасибо за приглашение, даже если не рад был видеть, я бы всё равно приехал", - пошутил в ответ Лукашенко.