Трамп объявил трехдневное перемирие между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. Оно продлится с 9 по 11 мая. По его словам, перемирие будет включать приостановку всех боевых действий и ударов, а также обмен пленными по формуле "1000 на 1000".

По словам американского президента, инициатива исходила от него лично. Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы согласились с его предложением. Он напомнил, что 9 мая Россия отмечает День Победы. Это событие памятно и на Украине, отметил Трамп.

"Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны. Переговоры о прекращении этого крупного конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и с каждым днем мы становимся все ближе и ближе", - написал Трамп в своих соцсетях.

Заявление президента США прозвучало на фоне нарушения Украиной перемирия, объявленного Владимиром Путиным в зоне спецоперации. Киев продолжил наносить удары по позициям российских военных и гражданским объектам на территории нашей страны. По данным Минобороны, только на начало дня со стороны ВСУ было зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня. С полуночи 8 мая все группировки российских войск полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркивали в военном ведомстве.