Путин: Москва никого официально не приглашала на День Победы

Российские власти официально не рассылали приглашений на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил в пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин.

Как пояснил российский лидер, Москва формально никого не приглашала, однако "сказала, что будет рада всем, кто захочет приехать" на торжества в этот важный день.

Владимир Путин отметил, что по состоянию на вечер 8 мая в Москву уже прибыли семь лидеров дружественных России государств — завтра они примут участие в праздновании.

В частности, приехал белорусский лидер Александр Лукашенко — его приезд, по словам президента России, особенно актуален в сегодняшней обстановке, в том числе с учетом вопросов обеспечения безопасности.

Лукашенко в ответ заявил, что "некрасиво и противно, когда наблюдаешь за нашими "товарищами", которые решили забыть, бросить под ноги эту Победу", делая вид, будто забыли, что именно советский народ спас от "коричневой чумы" не только Европу, но и весь мир, сообщает РИА Новости.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо по прибытии в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил минутой молчания память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны. Политик назвал неоспоримым фактом то, что "самую большую долю в борьбе над фашизмом и в Победе во Второй мировой войне, конечно, представляют все народы бывшего Советского Союза и, в частности, Российской Федерации".

Фицо заверил, что правительство Словакии будет ухаживать за могилами советских солдат, которые погибли и похоронены на словацкой земле, а также выразил "почет и уважение тем солдатам Красной Армии, которые пали при освобождении Словакии и Чехословакии".