Пентагон рассекретил документы об НЛО по указу Трампа: ничего не понятно, но очень интересно

Пентагон начал публиковать архивы, посвященные НЛО. Это директива Дональда Трампа - американский президент уже давно просил показать материалы общественности. Для документов особого назначения американские военные создали специальный раздел: там всё, что хоть как-то намекает о существовании внеземной жизни или паранормальных явлениях. При этом библиотека будет расширяться по мере обнаружения новых свидетельств.

162 файла. Отчеты, документы ФБР, NASA и Госдепа, а также снимки и описания аномальных явлений. Фотография тёмной точки где-то над Грецией, какие-то мутные пятна над океаном. Есть даже видео: на нём что-то непонятное, но, как уверяют военные, безусловно инопланетное. А ещё в подборке множество писем, которыми с 1947 года неравнодушные американцы закидывали директора ФБР Джона Гувера с заверениями о том, что они своими глазами видели НЛО. И вырезки из газет. Собственно, и вся сенсация.

Но это пока, обещают власти. В отличие от архивов по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди и материалов, связанных со скандально известным финансистом Эпштейном, в этом случае решили тянуть интригу и не публиковать всё разом. Раскрывать будут постепенно: небольшими порциями каждую неделю. Максимальную прозрачность поручил лично Трамп. Прогрев начал еще пару недель назад.

"Я думаю, что мы будем публиковать как можно больше в ближайшем будущем. По какой-то причине и, наверное, это просто потому, что эта тема давно занимает умы людей: они хотят узнать об НЛО и обо всём, что с НЛО связано. И мы собираемся обнародовать многое из того, что у нас есть. И думаю, что кое-что окажется очень интересным", - заявлял он.

При этом в пакет не войдут 46 видеозаписей НЛО, публикации которых ранее добивался Конгресс. Пока они под эмбарго. Впрочем, процесс запущен, а значит, объём доступной информации будет постепенно увеличиваться. В качестве экспертов на местные телеканалы косяками пошли те, кто лично видел пришельцев и вступал с ними в контакт.

"Во-первых, они и правда настоящие! Нас посещает высший разум, которого мы пока не можем понять. Не можем понять и его намерений, но это происходит постоянно: в воздушном пространстве, в воде и в космосе. И для правительства это должно быть причиной озабоченности! И я пытаюсь донести то, что мы в курсе, что правительство прекрасно знает, хоть и не признаётся, что мы не одни во вселенной!", - заявляет Тимоти Галлоде, бывший контр-адмирал США.

Человека представляют как военного, бывшего контр-адмирала. Такие, по идее, врать не должны. Тема зелёных человечков для американских СМИ - это своего рода спасательный круг, когда срочно требуется отвлечь читателей и зрителей от земных проблем, которые невозможно игнорировать. И действительно, кому будет интересно задаваться вопросами внутренней политики или провала во внешней, если на горизонте маячит перспектива быть захваченным отрядом инопланетян. Раньше, правда, тему больше толкали в Демпартии. А тут вдруг на вопрос "одни ли мы во Вселенной" бывший президент Барак Обама отшутился.

"Для тех из вас, кто всё ещё думает, что где-то под землёй мы держим маленьких зелёных человечков... одна из вещей, которую вы узнаёте, будучи президентом, это то, что правительство ужасно хранит секреты! Что касается теории заговора: если бы существовали инопланетяне, летающие тарелки или что-то такое находящееся под контролем правительства США, я вам гарантирую, что какой-нибудь охранник на объекте сделал бы селфи с одним из инопланетян, и отправил бы фото своей девушке!" - пошутил Обама.

Правда, если инопланетяне всё-таки появятся, он попросил назначить его представителем Земли для контакта с ними. В Пентагоне подчёркивают: описания в рассекреченных материалах носят, скорее, информационный характер и не являются окончательными выводами. Что именно запечатлено на фото: преломление солнечных лучей или же и правда летающие тарелки, не знают даже они.