Плющенко не виноват? Вот из-за кого начал скандалить его сын Егор Ермак и при чем тут шантаж

В семье Евгения Плющенко бушует скандал. Сын олимпийского чемпиона Егор Ермак дал большое интервью, в котором рассказал о том, как на самом деле к нему относятся в новой семье отца. По словам Ермака, с папой он почти не общается. Мальчик пытался сблизиться с Плющенко, но горько пожалел об этом.

Кроме того, Егор заявил, что от отца ему ничего не надо, но при этом пригрозил обнародованием некого компромата, если Плющенко будет распускать грязные слухи о его семье.

Средний сын олимпийского чемпиона 13-летний Саша, более известный как Гном Гномыч, пришел в ярость от интервью брата. Юный спортсмен записал публичное обращение к родственнику, в котором заявил, что Егор нигде не работает и только клянчит у отца деньги. Гном Гномыч упрекнул брата, что тот в свои почти 20 лет все еще не устроен в жизни.

Бывшая спортсменка, а ныне депутат Светлана Журова высказала мнение, что в этой ситуации виноват не Евгений Плющенко, а его первая супруга Мария Ермак. "Бывает так, что мамы детей накручивают против папы. И это неправильно!" - заявила Журова.

Она уверена, что для мальчиков это особенно важно, передает "Мир новостей". "И делать так, чтобы ребенок отдалился от папы, - это неправильно! А то, что сын еще и публичит эту историю, - неправильно вдвойне. Это наводит на мысль о шантаже. Ну предположим, что Женя ничего не делает как отец, что он плох как отец, хотя я в это не верю... Все равно для его сына было бы важно и правильно думать, что его папа - самый лучший", - высказала мнение Светлана.

