Украина определилась "относительно конфигурации завтрашнего дня в Москве". Такой формулировкой предводитель киевского режима Владимир Зеленский обозначил свое согласие на соблюдение перемирия, приуроченного ко Дню Победы.

Как написал утративший легитимность президент Украины в соцсетях, было "много обращений и сигналов" насчет пресловутого перемирия. Киев довел до сведения Москвы намерение придерживаться принципа зеркальности.

Дополнительным аргументом Зеленский назвал гуманитарный аспект: "Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой". Поскольку стороны согласовали обмен военнопленными в формате "1000 на 1000", Киев согласен соблюдать режим тишины с 9 по 11 мая.

Главарь киевского режима поблагодарил президента США Дональда Трампа за "результативное дипломатическое участие" и заявил, что рассчитывает на влияние Вашингтона на Москву.