Путин поблагодарил Токаева за приезд в Москву на 9 мая

Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава республики примет завтра участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.

"Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события (Дня Победы) происходит, вы сочли возможным для себя приехать к Москву и быть в эти дни вместе с Россией. Это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией", - сказал Путин в ходе встречи с Токаевым.

Ранее в Кремле Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он также завтра вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах.