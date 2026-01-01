Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на публикацию предводителем киевского режима Владимиром Зеленским указа с "разрешением" провести Парад Победы на Красной площади в Москве.

Утративший легитимность президент Украины обнародовал указ, которым постановляет "разрешить 9 мая 2026 г. провести парад в г. Москве (Российская Федерация)". Как говорится в этой бумаге, по многочисленным просьбам американской стороны и с гуманитарной целью Зеленский велел временно исключить Красную площадь "из плана применения украинского вооружения".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует в своем MAX-канале журналист Александр Юнашев, указал на нелепый цинизм Зеленского: "Горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать. Это его беда". России не требуется ничье разрешение, подчеркнул Песков.

Этому предшествовало заявление главаря киевского режима о том, что он согласился на перемирие только ради обмена пленными, поскольку "Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой".

При этом председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что всего лишь за день ВСУ теряют от 600 до 1,5 тысячи человек: "День тишины — на столько могил меньше. Но на их жизни, судя по всему, Банковой наплевать".