Перемирие между Москвой и Киевом, объявленное Трампом, началось

Перемирие между Россией и Украиной, о котором заявил американский лидер Дональд Трамп, официально началось 9 мая.



Ранее глава Белого дома сообщил, что стороны также договорились обменять военнопленными по формуле "1000 на 1000".



С просьбой о прекращении огня выступил лично он, а Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились на эти условия, уточнил Трамп.



Таким образом, президент США выразил надежду, что трехдневное перемирие между сторонами станет "началом конца" конфликта.



Как подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков, инициатива американского лидера по перемирию и обмену пленными приурочена именно к 81-й годовщине Дня Победы.