Космонавты "Роскосмоса" поздравили россиян с Днем Победы

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Их видеообращение 9 мая опубликовала госкорпорация "Роскосмос".



Российские космонавты отметили стойкость, мужество и героизм Красной армии.



"Дорогие друзья! Мы от всей души поздравляем вас с Днем Победы! 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица Земли целые народы. Именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм", — сказал командир станции Кудь-Сверчков.



Микаев отметил красоту и хрупкость Земли и необходимость беречь то, что сохранили в Великую Отечественную войну. "Победа в Великой Отечественной войне — это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее", — добавил он.



В свою очередь Федяев поблагодарил тех, кто остановил наступление противника и принес победу в Великой Отечественной войне. "Пусть память об этих великих подвигах всегда живет в наших сердцах и вдохновляет на новые свершения нас и наших потомков. С Днем Победы!" — заключил он.