Парады Победы в честь 81-й годовщины Победы прошли на Дальнем Востоке

Военные парады и торжественные шествия в честь Дня Победы состоялись в регионах Дальнего Востока 9 мая.

Главный на территории Восточного военного округа парад состоялся в Хабаровске, где по площади имени Ленина прошли более 2,6 тысяч человек, включая военнослужащих, курсантов, кадетов и участников СВО. Командовал парадом заместитель начальника штаба округа генерал-майор Дмитрий Горбатенко, принимал торжество кавалер трех орденов Мужества исполняющий обязанности командующего войсками округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Во Владивостоке по центральной улице Светланской торжественным маршем прошли около 1,4 тысяч человек в составе 18 парадных расчетов, основную часть которых составили военнослужащие Тихоокеанского флота. Участие экипажа атомного подводного крейсера "Александр Невский" стало особенностью парада.

Также торжественные шествия состоялись в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизове, Южно-Сахалинске, Уссурийске и Белогорске Амурской области.

Кроме того, в большинстве городов акция "Бессмертный полк" проходит очно.