Путин встретился с иностранными гостями

В Москву на празднование Дня Победы прибыли лидеры иностранных государств. Сегодня у Владимира Путина запланированы более десяти встреч, в частности, с президентом Лаоса, королем Малайзии, лидерами Абхазии, Южной Осетии и Республики Сербской.

А накануне президент провёл в Кремле переговоры с главами Казахстана, Узбекистана и Беларуси. На встрече с Александром Лукашенко российский лидер отметил, что Беларусь - одна из наиболее пострадавших во время войны республик бывшего Советского Союза.

В ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Путин сказал, что отношения двух стран сейчас складываются самым наилучшим образом.

В Москву прилетел и премьер Словакии Роберт Фицо. Поскольку прибалтийские страны и Польша запретили ему пролёт через их воздушное пространство, Фицо пришлось добираться по альтернативному маршруту - над Чехией и Германией, а затем через Балтийское море. Словацкий премьер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и поклонился павшим героям.