Собянин поздравил москвичей с Днём Победы

Сергей Собянин тепло поздравил москвичей с Днём Победы. Мэр обратился к ветеранам Великой Отечественной войны.

Он назвал сегодняшний праздник важным и дорогим днём для каждого. Это - день единства и мужества народа, прошедшего тяжёлые испытания.

"Наши сердца наполнены гордостью за подвиг наших предков, и память о них будет жить вечно", - отметил Собянин.

Сегодня Россия отмечает свой главный праздник – День Победы. Парады и шествия "Бессмертного полка" уже прошли в восточных регионах страны. В Москву съехались лидеры иностранных государств, они будут присутствовать на главном военном параде на Красной площади.