Путин обратился с Красной площади к участникам спецоперации

Владимир Путин поздравил военных и участников парада на Красной площади с Днём Победы, назвав его священным и главным праздником. Президент выступил перед началом прохождения военных колонн по главной площади страны.

Великий подвиг советских воинов вдохновляет бойцов спецоперации, подчеркнул Путин. Он сказал, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО, и несмотря на это, они идут вперёд. Победа была и всегда будет за нами, выразил уверенность президент.

Ещё Путин отметил, что русский характер и сила духа с особой мощью проявляются в трудные времена.

Глава России также напомнил всему миру, что именно советский народ внёс решающий вклад в разгром нацизма в годы Великой Отечественной войны, спас свою страну и спас мир. "Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией", - сказал Верховный главнокомандующий.

Президент объявил Минуту молчания в память о всех погибших в годы войны.