Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели над Красной площадью, завершая Парад Победы. Лётчики раскрасили небо над столицей в цвета российского флага.

А открыла Парад, по традиции, рота барабанщиков. Именно они задали темп всем расчётам - 120 шагов в минуту. Затем проследовали знамённые группы - они вынесли государственный флаг и Знамя Победы.

В этом году в пешем строю от Государственного исторического музея до Спасской башни Кремля прошли военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск, представители силовых ведомств. Особое внимание - бойцам, участникам спецоперации. Среди них - внуки и правнуки фронтовиков. Всё шествие будет сопровождалось знаменитыми военными маршами. Некоторые из них звучали на Параде Победы в 1945 году.

Одной из главных особенностей парада стала трансляция. В этот раз зрители увидели работу военнослужащих в зоне специальной военной операции, в том числе подразделений Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота.

Впервые прошёл по брусчатке Красной площади на параде Победы расчёт военнослужащих КНДР. Они принимали участие в освобождении Курской области от украинских националистов.