На Красной площади прошёл главный военный парад в честь 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Во время трансляции были показаны кадры работы всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.

Над Красной площадью раздаются звуки самой известной песни Великой Отечественной, под которую на фронт защищать свою страну уходили тысячи советских бойцов – "Священной войны". Почётный караул, чеканя шаг по брусчатке выносит государственный флаг России и знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, такое же, что было водруженное над куполом поверженного Рейхстага и стало символом долгожданной победы.

Командующий парадом в этом году - командующий сухопутными войсками, герой России Андрей Мордвичев. В его сопровождении расчёты объезжает министр обороны России Андрей Белоусов. Лично приветствует каждое подразделение.

На военной форме многих участников парада - настоящие боевые награды. В главном шествии принимают участие более тысячи действующих бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. О готовности расчётов к торжественному маршу докладывают Верховному главнокомандующему.

Звучит гимн России, после которого из зоны специальной военной операции поздравления ветеранами и всем жителям России передают поздравления те, кто вновь защищают нашу страну на поле боля. Маршем по Красной площади прошли курсанты российских военных училищ и университетов.

Особое внимание - к колонне действующих бойцов специальной военной операции. Среди них 803 кавалера Ордена мужества и семнадцать Героев России. Не уступая им, чеканя шаг по брусчатке Красной площади прошли бойцы армии КНДР когда оказали незаменимую помощь при освобождении от боевиков Курской области. Над главной площадью страны - пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи", а шестёрка фронтовых штурмовиков Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.

По окончании парада Владимир Путин лично поздравил с Великой Победой ветеранов. К сожалению, с каждым годом их всё меньше. Самому молодому - уже за сто. И рядом с героями той - уже современные, которые также вернутся домой, обязательно с победой.