Владимир Путин и зарубежные гости возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. После парада президент России и главы Беларуси, Казахстана, Узбекистана направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания.

Перед началом парада Путин поздравил его участников с Днём Победы, назвав его священным и главным праздником. Глава России напомнил всему миру, что именно советский народ внёс решающий вклад в разгром нацизма в годы Великой Отечественной войны, спас свою страну и спас мир.

Одной из главных особенностей нынешнего парада стала трансляция. В этот раз зрители увидели работу военнослужащих в зоне спецоперации, в том числе подразделений Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота.

Впервые прошёл по брусчатке Красной площади на параде Победы расчёт военнослужащих КНДР. Они принимали участие в освобождении Курской области от украинских националистов.