Россия никогда не делила победу на свою и чужую, наша страна чтит память о боевом союзничестве. Об этом заявил Владимир Путин, выступая с речью на торжественном приёме в честь Дня Победы в Кремле.

Президент предложил тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. Президент лично обошёл всех гостей приёма и с каждым из них поднял бокалы. В числе присутствующих – премьер-министр Словакии Роберт Фицо, руководители стран СНГ, Малайзии, Лаоса, Южной Осетии, Абхазии.

До этого глава государства и иностранные гости наблюдали за парадом на Красной площади. Одной из главных особенностей нынешнего военного смотра стала трансляция. В этот раз зрители увидели работу военнослужащих в зоне специальной военной операции, в том числе подразделений Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота.

Впервые прошёл по брусчатке Красной площади на параде Победы расчёт военнослужащих КНДР. Они принимали участие в освобождении Курской области от украинских националистов.