На Поклонной горе в Москве звучат песни военных лет

Жители и гости столицы отмечают День Победы в парках и скверах. По традиции многие пришли на Поклонную гору. У дверей Музея Победы выступили 650 юных музыкантов.

Подготовка шла несколько месяцев. "Катюша", "Синий платочек", "Смуглянка"… Некоторые произведения пришлось адаптировать для детей. Но самое главное - то, с каким трепетом, с какой гордостью за своих прадедов исполняют эти песни. Многие пришли сюда с фотографиями своих родных - ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

Сегодня в Москве работают более двухсот праздничных площадок. Концерты, спектакли, экскурсии. На Белорусский вокзал прибыл Поезд Победы. И здесь - тот самый эффект присутствия, и детали, воссозданные благодаря современным технологиям. Поезд путешествует по разным городам нашей страны.

А на ВДНХ можно посетить музей героизма, сегодня там заработала обновленная экспозиция, где собраны боевые трофеи, знамёна. Причём, не только времен Великой Отечественной войны. Многие экспонаты бойцы привезли из зоны СВО.