В Кремле призвали набраться терпения в вопросе разрешения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Так прокомментировал процесс мирного урегулирования пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что выход на урегулирование в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке сложен, заключение мирного договора - это долгий путь.

Песков прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио о готовности США быть посредником в российско-украинских переговорах только при наличии прогресса. "Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная", - сказал пресс-секретарь Путина.

"Мы пока не знаем, как долго это будет длиться и чем это завершится. Поэтому давайте наберёмся терпения", - призвал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков сказал, что в трёхсторонних переговорах по Украине взята пауза, о следующем раунде договорённостей не достигнуто. Украинская сторона знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд переговоров был успешным, заявили в Кремле.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

Похожая ситуация складывается в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Американо-иранские переговоры пока отложены, они не принесли значимых результатов. Сейчас в регионе действует хрупкое перемирие.