Россия сообщила о массовых нарушениях перемирия со стороны ВСУ

За время перемирия ВСУ совершили 1 173 обстрела позиций российских войск, нанесли 7 151 удар с использованием беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что с полуночи 8 мая все группировки Вооружённых сил России в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня. Наши военные в условиях нарушений перемирия со стороны ВСУ реагировали зеркально и наносили ответные удары.

Ранее Россия объявила о приостановке боевых действий 8 и 9 мая. Накануне при посредничестве президента США Дональда Трампа Москва и Киев объявили о трёхдневном перемирии, которое должно завершиться 11 мая. В эти дни должен состояться обмен пленными по формуле "1000 на 1000".