Россия будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах. Это пообещал Владимир Путин на переговорах с Робертом Фицо в Кремле, сообщает ТАСС.

Российский президент выразил благодарность словацкому премьеру за приезд на День Победы в Москву, несмотря на сложности. Путин также отметил вклад словаков в борьбу с нацизмом и поблагодарил Фицо за сохранение памяти о погибших советских солдатах.

Президент признал, что отношения России и Словакии сейчас осложнены конфронтационной линией, которую навязывают Евросоюз и НАТО. Но, несмотря ни на что, Москва готова сотрудничать с Братиславой по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Роберт Фицо, а также руководители Узбекистана, Казахстана, Малайзии, Лаоса, Южной Осетии и Абхазии прибыли в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.