От удара ВСУ по Белгородской области пострадали 8 человек

Восемь мирных жителей пострадали от очередного удара ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В посёлке Разумное беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Ранения получили четверо взрослых и 12-летняя девочка. На месте атаки повреждены фасад здания, павильон и 18 автомобилей.

На участке автодороги Белгород — Комсомольский в результате атаки беспилотника на остановку общественного транспорта ранена женщина. Ещё двое мужчин получили ранения в других районах области.

Ранее Минобороны России сообщило, что за время перемирия ВСУ совершили 1 173 обстрела позиций российских войск, нанесли 7 151 удар с использованием беспилотников.

Ранее Россия объявила о приостановке боевых действий 8 и 9 мая. Накануне при посредничестве президента США Дональда Трампа Москва и Киев объявили о трёхдневном перемирии, которое должно завершиться 11 мая. В эти дни должен состояться обмен пленными по формуле "1000 на 1000".