Собянин рассказал, как Москва помогает ветеранам

Сергей Собянин в День Победы рассказал о том, как Москва помогает ветеранам Великой Отечественной войны. Они занимают особое место среди жителей города, отметил мэр.

Большую помощь оказывают социальные работники. Для многих ветеранов они стали близкими людьми, с которыми пожилые люди делятся историями военных лет.

В столице работает служба патронажа Московского Дома ветеранов войн и Вооружённых Сил. Ещё у ветеранов есть возможность бесплатно съездить в санаторий или пройти реабилитацию по индивидуальной программе.