В Европе растёт число заразившихся хантавирусом

В Испании зафиксировано два новых случая заражения хантавирусом, сообщает Reuters. По данным издания, один из зараженных проживает на отдалённом острове Тристан-да-Кунья, а другой - на юге страны.

На этой неделе власти Нидерландов подтвердили девятый случай заражения хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius. Положительный результат выявили у пассажира, который ранее путешествовал на этом же корабле. Отследить всех побывавших на лайнере за последнее время, сейчас пытаются по всему миру.

По последним данным, до появления сообщений о массовой вспышке на борту опасного заболевания с корабля сошли в разных странах около 40 человек. Все они разъехались по домам.

Из-за вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius трое человек умерли, один находится в реанимации.

Хантавирус передаётся через грызунов. Случаи заражения от человека к человеку практически невозможны, но ранее регистрировались в мире.