Авиасообщение на юге России нормализуется после атаки на ростовский центр

Атакованный украинскими беспилотниками центр аэронавигации в Ростове-на-Дону сейчас под наблюдением специалистов - инженеры проверяют исправность всех систем. Российские авиакомпании постепенно возвращаются к плановому расписанию. Все ранее закрытые аэропорты работают в плановом режиме, заявили в Минтрансе.

Утром в пятницу была приостановлена работа сразу 13 аэропортов юга России. Под ограничения попали воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Ближе к вечеру появились новости о том, что самолёты снова полетели.

Вот что сообщили в Минтрансе: "Частично возобновлено выполнение рейсов из/в аэропорты Юга России. В южном направлении отправлены рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, а также из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном – вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных Вод во Внуково. Сейчас рейсы на Юге России выполняются в ограниченном режиме, авиакомпании поэтапно приступают к полетам на этих направлениях".

Ограничения на полеты были введены после попадания украинского беспилотника в здание центра аэронавигации в Ростове-на-Дону. Он управляет воздушным движением на юге России. Персонал в безопасности, однако специалистам нужно было время для того чтобы оценить работоспособность оборудования.

В "Шереметьево" рейсы на юг отправляются с задержкой. Людям раздают воду и бутерброды. По желанию организован трансфер в гостиницы. А в Сочи, где табло также окрасилось в красно-оранжевые цвета, некоторые пассажиры сразу решили не ждать и сдали билеты. Такая возможность предоставлена.

Чтобы как можно быстрее доставить людей - перевозчикам поручено задействовать поезда и автобусы. "До конца суток между аэропортами юга страны, Москвой и регионами планируется выполнить порядка 200 рейсов. Перед выездом необходимо проверять статус с помощью онлайн табло. Помимо авиации задействованы возможности железнодорожного и автомобильного сообщения", - пояснил Николай Шестаков, пресс-секретарь Минтранса.

В Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда будут отправлены дополнительные поезда. А к тем, что уже в расписании, могут прицеплять вагоны. А значит количество доступных билетов вырастет. Транзитные рейсы в Турцию, Армению, Египет и Грузию не задерживают, их пустили в обход через Казахстан.