Мадьяр сменил Орбана на посту главы правительства Венгрии

Парламент Венгрии избрал лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра новым премьер-министром страны. В его поддержку выступили 140 депутатов, 54 проголосовали против, один воздержался.

На этом посту политик сменил Виктора Орбана, который считался пророссийским политиком.

Партия "Тиса" Петера Мадьяра одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся 12 апреля. Голосование проходило на фоне острой геополитической борьбы, в которой Украина и Евросоюз стремились повлиять на внутренние процессы в стране, а поддержку действующим властям оказывали Китай и Турция.