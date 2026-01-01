Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания

В России в День Победы прошла минута молчания в память павших в борьбе против фашизма. В 18 часов 55 минут по московскому времени телеканалы и радиостанции прервали вещание, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. На её фронтах погибли миллионы советских солдат и офицеров.

9 мая 2026 года отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

В Москве на Красной площади состоялся традиционный парад. Перед началом парада президент Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы, назвав его священным и главным праздником. После парада Путин и зарубежные гости возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем в Кремле состоялся торжественный приём.