Если Владимир Зеленский хочет переговоров, ему следует позвонить в Москву. Об этом заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что глава киевского режима передал через словацкого премьер-министра послание Владимиру Путину.

"Пусть звонит. Чего он передаёт, а потом всё зависает в воздухе", - сказал Ушаков.

В Кремле напомнили, что Владимир Путин не раз выражал готовность принять Зеленского в Москве для заключения мирного соглашения.

Ране пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал набраться терпения в вопросе разрешении конфликта на Украине.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.