Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве

Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране. Но есть одно условие – такая встреча возможна только для фиксации окончательных договоренностей о мире на длительную перспективу.

Президент, общаясь с прессой, также подтвердил, что премьер Словакии Роберт Фицо передал ему слова Зеленского о готовности ко встрече, но это информация не нова.

Ещё Путин сказал, что минский переговорный процесс показал - можно часами говорить без толку, в урегулировании нужна предварительная работа специалистов. Глава России поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за помощь в урегулировании ситуации на Украине, но отметил, что, в первую очередь, это дело Москвы и Киева.

Говоря об украинском конфликте, Путин также предположил, что дело в нём идёт к завершению. Но главное - нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто и мы будем к этому стремиться, отметил президент.