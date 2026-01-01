Вечером 9 мая Владимир Путин в Кремле ответил на вопросы журналистов. В частности, президент рассказал о решении по поводу возможных ответных ударов по Киеву - эту тему обсудили с Дональдом Трампом и партнёрами из ряда дружественных государств, посольства которых находятся в Киеве. Речь шла о безопасности дипломатов. Тогда и прозвучало предложение американского президента о перемирии.

"С нашими друзьями из КНР, из Индии, в том числе начали работу с администрацией США. Обрисовали картину, которая может сложиться. У нас ни с кем нет желания ухудшать отношения, а это могло бы произойти, имея в виду, что все центры принятия решений в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран. Там их несколько десятков", - сказал Путин.

Ещё президент отметил, что усилия России и её партнеров по мирному урегулированию конфликта блокируются Киевом. Такие указания Зеленскому поступают из Брюсселя. Европа продолжает разжигать конфликт, и чем раньше Евросоюз осознают необходимость нормальных отношений с Россией, тем будет лучше для всех.

Владимир Путин также отметил - прямые переговоры с украинской стороной возможны, но только если Москве станет понятно, что в позиции Киева появился конструктив. "Для нас, для России 9 мая - не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это - святой день, потому что каждая семья у нас пострадала. Если посчитать, что 27 миллионов жертв принёс на алтарь свободы, то РСФСР - потеряла почти 70%", - напомнил глава государства.

9 мая 2026 года отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

В Москве на Красной площади состоялся традиционный парад. Перед началом парада президент Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы, назвав его священным и главным праздником. После парада Путин и зарубежные гости возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем в Кремле состоялся торжественный приём.