Ярким салютом завершился концерт в честь Дня Победы возле Главного храма ВС РФ

Праздничный салют прогремел над сводами Главного храма ВС РФ после концерта в честь Дня Победы в подмосковной Кубинке. На торжество "Одна судьба — одна Победа" пришли посмотреть порядка 15 тысяч человек.

Концерт был посвящен сохранению памяти через поколения. Звучащие на спектакле музыка и стихи о войне напоминали о подвигах предков в Великой Отечественной войне.

В мероприятии участвовали известные артисты и исполнители, в том числе Евгений Князев, Анастасия Спиридонова, Виктория Черенцова, Артем Каминский и многие другие. Кроме того, на сцене выступил знаменитый ансамбль имени Александрова, а также Московский синодальный хор, "Домисолька", Большой концертный оркестр "Россия" имени Людмилы Зыкиной.